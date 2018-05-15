Müebbet istenen er: Tuvalet temizliğiyle bulaşıkçılıktan sonra darbe mi yapmaya gittim?

İstanbul 26. Ağır Mahkemesi’nin Kartal’da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı.







‘BİR İLKOKUL MEZUNU OLARAK ANAYASAYI İHLAL ETMİŞ OLAMAM’





Sanık er Gökhan Perktaş savunmasında, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Bir ilk okul mezunu olarak, bir er olarak tek bir maddesini bilmediğim Anayasayı ihlal etmiş olamam” dedi.





Aleyhine tek delilin havaya ateş açması yönünde olduğunu söyleyen Perktaş, “Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Başımdaki komutanların tehditli emri üzerine havaya tek bir el ateş ettim. Ne kasten öldürme, ne de kasten öldürmeye teşebbüs etme suçunu işledim. Tek bir şey biliyorum, komutanların karşımdakilere terörist demiş olmasıdır. Komutanlarım tarafından kandırıldım. Korku ve tehdit altında havaya ateş ettim. Ben bir er olarak hiçbir suça karışmadım. Darbe girişimi fark ettiğimde kaçarak teslim oldum. Suç işleseydim teslim olmazdım, kaçardım” dedi.





‘ELİME VERİN SİLAH ŞUNLARIN HEPSİNE TEK TEK SIKAYIM’





9 ay er olarak askerlik yaptığını söyleyen Perktaş, “Ben o gün komutanlarıma sıkamadım, sebebi de sık emrini verebilecek bir tane komutan yoktu başımda. Elime bir silah verin şunların hepsine tek tek sıkayım, verdiğiniz müebbeti de şerefle yatarım. Ben o gün hiçbir şey yapmadım, bir tane vatandaşa zarar vermedim. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü ise müebbet verin, ama Türk Silahlı Kuvvetleri terörist değil ise adalet istiyorum” dedi.





ER’DEN İKİ CÜMLELİK SAVUNMA: SÖZ BULAMIYORUM, BERAATİMİ İSTİYORUM





Tutuklu sanık er Hakan Atçı, esas hakkındaki mütalaaya karşı iki cümlelik savunma yaptı. Er Atçı, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.





Olay yerinde hiçbir şekilde silah kullanmadığını savunan tutuklu er Mehmet Yener, o gece iradesi dışında dışarıya çıktığını, hiçbir olaya karışmadığını, kamera kayıtlarının incelenmesi durumunda hiçbir olaya karışmadığının görüleceğini söyledi.





’15 TEMMUZ TARİHİNDE 5 GÜNLÜK ASKERDİM…’





İlkokul mezunu olduğunu söyleyen tutuklu er Ahmet Özdemir, “Ben Anayasa nedir bilmem. Ben ilkokul mezunuyum. Kaynakçıyım. Vatana ihanet edemem. Ben 15 Temmuz tarihinde 5 günlük askerdim. İlk iki gün tuvalet temizledim, 2 gün bulaşık yıkadım, sonra da tatbikat diye götürüldüm. Böyle bir suçu işlemeyeceğim açıkça ortadadır. Ben TSK’nın yetiştirdiği subayların emri altında olay yerine gittim” dedi.