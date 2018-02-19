Müebbet ceza verilen Fevzi Yazıcı'ya dış basından destek...

Gazetecilerin ‚sübliminal mesaj’ suçlamasıyla mahkum edilmesi bir yana, kapatılan Zaman gazetesi görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı’nın da aynı hükümle ömrünü cezaevinde tüketecek olması ayrı bir eleştiri konusu oldu.





Romanyalı gazeteci Radu Ghelmez, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, karardaki garabete vurgu yapıyor ve şu sorularla bunu ortaya koyuyor: “Bir sanat yönetmeni, nasıl anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs edebiliyor? Üyesi olmadan bir terör örgütüne nasıl yardım nasıl oluyor?’’





Fevzi Yazıcı’nın Türk yargısınca Fethullah Gülen’den savcılara talimat içeren bir mektup getirmekle suçlandığını belirten Ghelmez, suçlamaları reddeden sanığın, tutukluluk döneminde hücreye atılarak ve ilaçları verilmeyerek cezalandırıldığına vurgu yapıyor. “Gülen’in sıcak üslubundan uzaklığı, içerdiği yazım hataları ve başka bir mektubun anteti kullanılarak sahtecilik yapıldığı ortaya konulmuş olmasına rağmen Fevzi Yazıcı, ömrünü dört duvar arasında tamamlayacak, şartlı tahliyeden faydalanamayacak ve günde sadece bir saat güneş görebilecek.’’ ifadelerini kullanan Romen gazeteci, kendi kamuoyuna da eleştiriler yöneltiyor.









Hükümetten ve diplomatlardan bir beklentisi olmadığını kaydeden Ghelmez, meslektaşlarına şu ifadelerle sitem ediyor: “Fevzi Yazıcı’nın adı haberlerde sadece bir isim olarak geçti. Merak ediyorum; Türk kaynakların metinlerini tercüme etmeden öte bir şey yapan gazetecimiz var mı? Ya, dayanışma mesajı veren bir meslek örgütümüz? Ben aradım bulamadım, belki siz bulursunuz. Kimbilir herkesin ilgisiz kaldığı Fevzi Yazıcıya, belki sanat yönetmenlerimizin sahip çıktığını duyarız.’’





Romen medyası hissiz mi?





Radu Ghelmez’in fikirlerine bazı meslektaşları da katıldı. Makaleyi alıntılayan Marinela Angheluş, psnews sitesindeki değerlendirmesinde, ‘’Romen medyası hissiz mi?’’ diye sordu. Bir sanat yönetmeninin, diğer gazetecilerle birlikte müebbet hapse mahkum edilmesinin fark edilmediğine dikkat çeken Angheluş, bu duyarsızlığı eleştiren Ghelmez’e destek verdi.