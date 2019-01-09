Müebbet alan ağabeyini hapisten kaçırdı

Kasten adam öldürme suçundan 2007 yılında iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Cüneyt Güneş adlı mahkum, tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret eden kardeşi tarafından kaçırıldı.







Güneş’in kardeşi ağabeyini kaçırmak için yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak beraberce cezaevinden çıktı. Bir süre sonra firarın anlaşılmasıyla olay güvenlik güçlerine bildirildi. Polis ve Jandarma’nın yaptığı çalışma sonucu 61 plakalı bir araç ile Giresun’dan ayrıldıkları tespit edildi.





Yapılan plaka araştırmasında aracın kiralık olduğu tespit edildi. Ağabey ve kardeşinin ise araç ile Trabzon’a gelerek araç değişikliği yaptığı belirlendi. Yapılan teknik takip sonucu Of ilçesine gittikleri anlaşılan firari ağabey ve kardeşi burada M.H.B isimli şahsın dağ evinde gizlendiklerini öğrenildi.





Sözcü'nün aktardığı haberde, iki kardeşi yakalamak için Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın kurduğu özel ekip harekete geçerek Özel Harekat Polisleri’nin de desteği ile şahısların gizlendiği eve operasyon yapıldı. Operasyonda firari Cüneyt Güneş ile beraber 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.





Firari Güneş cezaevine gönderilirken diğer 4 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.