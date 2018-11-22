Samanyolu Haber /Gündem / 'Müdür eşleri çalışmadan maaş alıyor' /22 Kasım 2018 16:26

'Müdür eşleri çalışmadan maaş alıyor'

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ortaköy'deki devlet kurumlarında görev yapan bütün müdür eşlerine İş-Kur'dan maaş bağlandığını ileri sürdü.

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde görev yapan tüm müdür eşlerinin çalışmadan İş-Kur'dan maaş aldıkları iddia edildi. İddiayı ortaya atan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, "Ortaköy'de 'devlet imkan ve bütçesi ile istihdam oluşturmak adı altında devlet garantili işyerlerinde kamu kuruluşu müdür eşlerinin maaş aldıklarını" söyledi.

Özsaçmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İktidar ile sözde muhalefetin hem hal olduğu birkaç ilçemizden biri olan Ortaköy'de kamuoyunun gündemine getirilen tüm ilçenin yöneticilerinin eşlerinin İş-Kur vasıtası ile çalışmadan maaş alması nasıl sağlanmaktadır?" diye sordu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Çorum kamuoyu adına soruyoruz; İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün eşi bundan faydalanmakta mıdır? Özel İdare Müdürü'nün eşi bundan faydalanmakta mıdır? Belediye Muhasebe Müdürü'nün eşi bundan faydalanmakta mıdır? Ortaköy Lisesi Müdürü'nün eşi bundan faydalanmakta mıdır? Nüfus memurunun eşi bundan faydalanmakta mıdır? AK Parti Ortaköy Kadın Kolları Başkanı parti binasında çalışmasına rağmen, toplum yararına iş ve işçi bulma kurumundan kura ile belirlenenlerden birisi midir? Ayrıca tüm bu tesadüflerin bir arada olduğu ilçede bu kadar talihliyi aynı anda kura ile belirleyen noterin de yaklaşan yılbaşı piyangosunda Çorumlulara bilet seçmesi talihini artıracağı kanaatindeyiz. Umarım ki böyle bir durum olmamış hiç yaşanmamıştır. Hangi görüşten, hangi inançtan olursanız olun eğer kamuoyu önünde bu konuyu açıklayamazsanız, biliyoruz ki adliyeden hukuktan korkmuyorsunuz. Mazlumun ahı peşinizi bırakmasın."
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