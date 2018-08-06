Samanyolu Haber /Gündem / Müdahaleye rağmen dolar neden yükseldi: Ekonomistlerden ilk değerlendirme /06 Ağustos 2018 20:54

Müdahaleye rağmen dolar neden yükseldi: Ekonomistlerden ilk değerlendirme

ABD'nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dolar/TL kuru 5 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırarken yeni haftaya da yeni rekorla başladı.

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Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2462 seviyesine çıktı. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.

Uzun sürerdir Başkan Erdoğan’ın isteğiyle faiz silahını kullanamayan Merkez Bankası, akşam saatlerinde ek bir müdahale seçeneği olarak bankaların kendisinde tuttuğu döviz munzam karşılık oranlarında indirime gitti. Banka, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında döviz imkanı sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a çekerken 2.2 milyar dolarlık dövizi bankaların imkanına sundu.

Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen ilerleyen saatlerde ise dolar 4.28 seviyelerine çıktı. Euro ise 6.11'i gördü.

Peki müdahaleye rağmen dövizin ateşi neden söndürülemedi?

Ahvalnews'in derlediği habere göre  Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre Merkez Bankası müdahale etmese daha iyi olacaktı. Eğilmez, piyasanın faiz artışı beklediğini ancak Merkez'in ise bunun yerine ROM değişikliğini tercih ettiğini belirtiyor:

"Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için Dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi."


Ekonomist Ahval yazarı Nesrin Nas da Eğilmez'in paylaşımına, "Eliniz kolunuz bağlıysa, el göstermeyin bari. Sessiz kalın" yorumunu yaptı.

Bir süre önce Hürriyet'teki yazılarına son verilen ekonomi yazarı Uğur Gürses ise dövizin Türkiye'nin hukuka ve siyasi normalleşmeye dönülmeden düşmeyeceğini ifade etti:

"Yangına hep geç kalmış itfaiyenin, izleyen günlerde şehirde su dolu tanker gezdirmesine benziyor. Türkiye hukuka ve siyasi normalleşmeye dönmeden kur çözülmez."


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