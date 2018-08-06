Müdahaleye rağmen dolar neden yükseldi: Ekonomistlerden ilk değerlendirme













Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2462 seviyesine çıktı. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.





Uzun sürerdir Başkan Erdoğan’ın isteğiyle faiz silahını kullanamayan Merkez Bankası, akşam saatlerinde ek bir müdahale seçeneği olarak bankaların kendisinde tuttuğu döviz munzam karşılık oranlarında indirime gitti. Banka, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında döviz imkanı sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a çekerken 2.2 milyar dolarlık dövizi bankaların imkanına sundu.





Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen ilerleyen saatlerde ise dolar 4.28 seviyelerine çıktı. Euro ise 6.11'i gördü.





Peki müdahaleye rağmen dövizin ateşi neden söndürülemedi?





Ahvalnews'in derlediği habere göre Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre Merkez Bankası müdahale etmese daha iyi olacaktı. Eğilmez, piyasanın faiz artışı beklediğini ancak Merkez'in ise bunun yerine ROM değişikliğini tercih ettiğini belirtiyor:





"Piyasanın faiz artışı beklediği bir ortamda MB, ROM değişikliğiyle yetindi. Bu durumda piyasalar MB'nin faizi artırmakta sorun yaşadığı izlenimine kapıldığı için Dolar kuru aldı başını gitti. ROM değişikliği yapmasa daha iyiydi."