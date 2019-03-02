Samanyolu Haber /Gündem / Mübarek günlerde ölenler cennetlik mi? /02 Mart 2019 12:39

Mübarek günlerde ölenler cennetlik mi?

Samanyoluhaber.com yazarı Dr. Ali Demirel okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor

SHABER3.COM

DR. ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER


SORU: Mübarek günlerde ölenler cennetlik mi?

Bu soruyu bize Yaşar Bey sormuş. 

Genelde halk arasında böyle yaygın bir kanaat var. Cuma, kandil geceleri gibi mübarek günlerde ölen insanların cennetlik olacağı öteden bu yana hep söylenegelir. 

Halbuki bu günlerde ölen nice inançsız ve zalim insanlar da vardır. O yüzden kişilerin sadece bu günler içinde ölmesine dayanarak onlar hakkında hüküm vermek doğru olmasa gerek.

Bununla beraber “zarf”ın yani bu günlerin de kıymeti yok değildir. Zira böylesi günler Allah’ın kudsiyet izafe ettiği, lütuflarını liyakat şartı aramaksızın sağanak halde dağıttığı günlerdir. Dolayısıyla bu günler içinde ölen insanların da o lütuflardan hissedar olmaları ümit edilir. 

Ama unutmayalım ki, esas olan “zarf” değil “mazruf”, yani zarfın içindekidir. Bizi ötede cehennemden kurtarıp Rabbimizin rızasına ulaştıracak olan hayırlı amellerimiz olacaktır. 

TWİTTER : @aliihsandemirel

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