Muazzam bir ibadet: Namaz





Her fırsatta namazın önemini anlatan yazar Cemil Tokpınar, katıldığı programda namaz ibadetine dair detaylı anlatımlarda bulundu.













MC EU TV'de her akşam Almanya saatiyle 20.15'te ekrana gelen İftar Zamanı programında birbirinden değerli konuklar, iman, ibadet, ahlak ve Ramazan'ın ihyasıyla ilgili sıcak bir sohbet sunuyorlar.