MTV'ye zam yapıldı, araç sahibi olan için hayat artık daha zor

Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Aralık tarihli 527 sayılı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2019’un MTV’si ilan edildi.
Buna göre motor hacmi ve yaşına göre araç sahiplerinin ödeyeceği yeni zamlı vergiler şöyle:
1300 CC VE ALTINDAKİLER…
1-3 yaş: 861 lira
4-6 yaş 600 lira
7-11 yaş: 336 lira
12-15 yaş: 255
16 ve üzeri yaşlar: 90 lira.
1301-1600 CC ARASINDAKİLER…
1-3 yaş: 1500 lira
4-6 yaş: 1124 lira
7-11 yaş: 653 lira
12-15 yaş: 461 lira
16 yaş ve üzeri 177 lira.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 23 milyon araç var.