Samanyolu Haber /Ekonomi / MTV zammında indirim bekleyenlere kötü haber /04 Ekim 2017 10:24

MTV zammında indirim bekleyenlere kötü haber

AKP Hükümeti’nin yüzde 40 oranındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammını makul seviyeye çekecek beklentisi sözde kaldı.

SHABER3.COM

Yeni plana göre yüzde 40 oranında yapılması planlanan zam araçların türüne göre yüzde 20 ile 40 arasına olacak.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, MTV zammının yüzde 25 ile yüzde 40 arasında kademeli bir basamağa çekilmesi masaya yatırıldı. TBMM’ye sevkedilen torba tasarıdaki yüzde 40’lık MTV zammı tepkiyle karşılanınca, konu hükümetin gündemine gelmişti. Tayyip Erdoğan, “Şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir” yorumu yapmıştı.

Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili çeşitli olasılıklar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre MTV zammında yine kademeli sistem olması bekleniyor. Yeni zam aralığının ise yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişmesi alternatifi öne çıkıyor. Böylece yüzde 15 olarak öngörülen zam 10 puan artışla en az yüzde 25’e çıkacak.
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