MSB S-400'ler için komutan ataması yaptı... İlk görev yeri belli oldu

Türkiye ile ABD arasında kriz konusu olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 gün içinde ilk serisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığı S-400 hava savunma sistemleri için ilk komutan ataması yapıldı.





Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, sınıfı hava savunma, rütbesi de albay olan komutanın görev yerinin Ankara olduğu öğrenildi. Türkiye’ye gelecek ilk S-400 bataryasının da Ankara’ya konuşlandırılması, bataryanın bu yıl içinde tam olarak operasyonel olması bekleniyor.





Uzun menzilli radar, füzeleri güdümleyen angajman radarı, komuta kontrol aracı ve füze rampası olmak üzere dört ana elemandan oluşan S-400 hava savunma sistemi, sabit değil taşınabilen bir sistem olduğu için istenirse Türkiye’nin başka bir noktasına taşınabilecek. Türkiye’nin Rusya’dan şu anda toplam iki S-400 sistemi siparişi bulunuyor. Türkiye’ye gönderilecek bir S-400 sisteminin 72 füze ateşleme kapasitesi bulunuyor. S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye’nin NATO’ya entegre orta ve uzun menzilli hava savunma radar ağına bağlanamayacak; “stand-alone” olarak adlandırılan kendi bağımsız radarıyla kullanılacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400’leri kendi geliştirileceği yazılımla dost-düşman tanıma sistemini yaparak kullanacağını belirtmişti.