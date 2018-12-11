Samanyolu Haber /Dünya / Mozambik 30 bin hayalet memur keşfetti /11 Aralık 2018 02:12

Mozambik 30 bin hayalet memur keşfetti

Mozambik hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 30 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Devlet İdaresi ve Kamu Hizmeti Bakanı Carmelita Namashulua, yapılan incelemeler sonucunda ülkedeki kamu hizmetleri alanında 2015 ve 2017 yılları arasında 30 bin "hayalet işçiye" maaş ödendiğinin anlaşıldığını söyledi.
Namashulua, hayalet işçilerin devlete maliyetinin yaklaşık 250 milyon dolar olduğunu kaydederek, bu kişilerden bazılarının hayatta olmadığını bazılarının ise "kurgu" isimler olduğunu belirtti.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan ülkedeki kamu çalışanlarının toplam maaşı, devlet gelirinin yaklaşık yüzde 55'ine tekabül ediyor.
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