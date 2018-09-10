Samanyolu Haber /Spor / Motosiklet yarışlarında skandal görüntü /10 Eylül 2018 12:08

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

San Marino’da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çevirdi

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

Gözlerine inanamayan seyirciler, Stefano Manzi’nin büyük bir kaza yaşamasına neden olması muhtemel Romano Fenati’nin hareketini, gözleri açık izlediler.Yarışta 225 km hızla giden Stefano Manzi, bir anda yanına yaklaşan Romano Fenati’nin hareketi ile neye uğradığını şaşırdı. Önce motosikletin hakimiyetini kaybedecek gibi olan Manzi, daha sonra güçlükle toparlandı. Rakibi Manzi’nin frenine asılan Fenati, rakibinin neredeyse ölümcül olabilecek bir kaza yaşamasına neden olacaktı. Yaptığı affedilemez hareket sonrası diskalifiye edilen Fenati, ayrıca iki yarış da ceza aldı. 

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Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

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