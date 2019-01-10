Samanyolu Haber /Gündem / Motoru bir türlü yakalayamadılar /10 Ocak 2019 16:08

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Hindistan'da çekilen bir görüntü herkesi hayrete düşürdü.

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Küçük bir motora binen aile normal yolda seyrederken motor biden kontrolden çıktı. Sürücü motordan düşerken motor kendi kendine dönmeye başladı. Bir süre motoru yakalama çabası sonuçsuz kalınca kaçınılmaz son oldu
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Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

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