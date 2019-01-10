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Motoru bir türlü yakalayamadılar
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Motoru bir türlü yakalayamadılar
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10 Ocak 2019 16:08
Motoru bir türlü yakalayamadılar
Hindistan'da çekilen bir görüntü herkesi hayrete düşürdü.
Motoru bir türlü yakalayamadılar
Küçük bir motora binen aile normal yolda seyrederken motor biden kontrolden çıktı. Sürücü motordan düşerken motor kendi kendine dönmeye başladı. Bir süre motoru yakalama çabası sonuçsuz kalınca kaçınılmaz son oldu
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