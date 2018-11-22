Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorinde indirim /22 Kasım 2018 11:01

Motorinde indirim

Benzinin ardından motorinde de pompada fiyat indirimi geliyor. Bu gece, motorinde litrede 13-14 kuruş indirim yapılacak.

SHABER3.COM

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre motorinde, litrede 19 kuruş indirim söz konusu.

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak.
Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

ULUSLARARASI PİYASADA DÜŞTÜ

Uzmanlar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Petrolde arzın azalmayacağı, buna karşılık talebin gerileyebileceği öngörüsü bulunuyor. Bu, ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolde fiyatların gevşemesine yol açtı. Motorin fiyatları da uluslararası piyasalarda geriledi. Bu veriler doğrultusunda motorinde indirim gündeme geldi" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Motorinde indirim Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:49:42