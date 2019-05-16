Moskova'da yakalanan IŞİD'e yardım eden kişinin evinden bakın ne çıktı

Rusya iç güvenlik servisi FSB’nin Moskova’da düzenlediği bir operasyonda, Suriye başta olmak üzere ülke dışındaki IŞİD’cilere 50 milyon ruble (4.6 milyon lira) para transferi yaptığı belirlenen Kuzey Osetya Georgiy Guyev yakalandı.





Sputnik’in yer alan habere göre Rus soruşturmacılar, 26 yaşındaki ‘IŞİD sponsoru’nun 2015’ten beri çeşitli İslamcı grupların ve militanların banka hesaplarına para transferi yaptığını belirledi. Para transferlerinin Rusya dışında nakde çevrilip terör eylemlerinin hazırlanması ve düzenlenmesi için harcandığı belirtiliyor.





BANKA KARTLARI, TELEFONLAR VE İSTANBUL KART





Bunların yanında, şüphelinin yaşadığı evde yapılan aramalardaysa radikal görüşler içeren kitaplar, pek çok banka kartı ve içlerinde IŞİD koordinatörlerinin talimatlarını barındıran telefonlar ele geçirildiği kaydedildi. Operasyona ilişkin yayınlanan görüntülerde, banka kartlarının yanında bir de İstanbul’da ulaşım için kullanılan İstanbul Kart’ın yer aldığı görülebiliyor.





İSTANBUL’A DAİR BİLGİ VERİLMEDİ





FSB’nin açıklamalarında, şüpheli Guyev’in İstanbul’a gidip geldiğine ya da bu seyahatlerin amacına dair bir bilgi ise yer almıyor. Guyev hakkındaki soruşturmaların devam ettiği belirtiliyor.





Şüphelinin cihatçılara transfer ettiği 50 milyon ruble’yi nasıl ele geçirdiği de şu an için cevaplanmamış sorulardan biri.



