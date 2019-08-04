Samanyolu Haber /Dünya / Moskova'da polis göstericilere çok sert: 800 kişi gözaltına alındı /04 Ağustos 2019 11:06

Moskova'da polis göstericilere çok sert: 800 kişi gözaltına alındı

Rusya’da eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde muhaliflerin adaylıklarının iptal edilmesi üzerine binlerce gösterici başkent Moskova’da tekrar sokaklara çıktı.

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Polis, bağımsız ve özgür seçim talebiyle halkı protestoya çağıran muhalif siyasetçi Lyubov Sobol'un yanı sıra gün içinde en az 800 göstericiyi gözaltına aldı.

“Muhalifler de yerel seçimlere girsin” diyen binlerce Rus, yetkililerin gösterileri yasaklamasına rağmen başkent sokaklarına çıkmaya devam ediyor.

Polisin sıkı önlem ve müdahalesi devam ederken muhalifler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atarak demokratik seçim taleplerini dile getiriyor.

Polis geçtiğimiz hafta, “Putin’siz Rusya” ve “Putin istifa” sloganları atan eylemcilere sert müdahale etmişti. Alexei Navalny ve Ilya Yashin gibi muhalif siyasetçiler de dahil olmak üzere binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Rus yetkililer Moskova’daki yerel seçimler için yarışmak isteyen muhaliflerin aday olmak için gerekli sayıda gerçek imza toplayamadıklarını belirtiyor. Öte yandan muhalifler bu iddiaları reddediyor.

21 gündür açlık grevinde olan Sobol, taksideyken gözaltına alındı

Diğer yandan muhalif politikacı Sobol, halka eylem çağrısı yapmış ve yetkililerin izin vermemesine rağmen cumartesi günü protestolar için sokağa çıkacağını duyurmuştu. Eylemlere katılmak için yola çıkan Sobol, taksideyken polisler tarafından durduruldu ve özel bir araca aktarılarak gözaltına alındı.

8 Eylül'deki yerel seçimler için adaylığı reddedilen politikacı Sobol, 21 gündür açlık grevine devam ediyor.
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