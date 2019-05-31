Moskova’dan Türkiye’ye “İdlib” uyarısı

Suriye'de muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib kentinde çatışmalar devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İdlib’de ateşkes sağlanabilmesi için muhaliflerin saladırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi. Peskov "İdlib'de gerçekten ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken de teröristlerin sivil hedeflere ve askerlerimizin olduğu tesislere ateş açmasını durdurmak" dedi. Rus sözcü, muhalifler tarafından yapılan saldırıların durdurulması için sorumluluğun türk tarafında olduğunu belirtti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Putin’e Esad rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırıların önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf edilmesi gerektiğini söylediği kaydedilmişti.