Samanyolu Haber /Gündem / Moskova’da muhalefetin eyleminde binin üzerinde gözaltı /28 Temmuz 2019 09:25

Moskova’da muhalefetin eyleminde binin üzerinde gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, çarşamba günü tutuklanan liberal muhalif Navalnıy’ın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde bin 74 kişi gözaltına alındı.

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Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yaptığı çağrıyla Moskova Belediyesi önünde yapılmak istenen gösteride bin 74 kişi gözaltına alındı.

Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının yapılmamasını protesto etmek için düzenlenen eyleme, Rusya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 3 bin 500 kişi katıldı. Bakanlık eyleme katılanlardan 700'ünün gazeteci olduğunu duyurdu.

Polisin izinsiz olduğu gerekçesiyle coplarla müdahale ettiği eylemde, “Putinsiz Rusya”, “Rusya özgür olacak”, “Putin istifa” sloganları atıldı. Reuters’ın aktardığına göre polis saldırısında en az iki gösterici başından ağır yaralandı.

Polisin gösterileri yayınlayan TV Rain kanalını da basarak genel yayın yönetmenini sorguladığı bildirildi.

8 Eylül’de yapılacak Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız aday olarak başvuran Navalnıy yanlısı isimlerin adaylıkları seçim komisyonu tarafından reddedilmişti. Komisyon 57 kişinin adaylık başvurusunu, adaylık için toplamaları gereken imzalarda sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle reddetmişti.

Geçen hafta düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Navalnıy, bu hafta için yandaşlarını Moskova Belediyesi önünde toplanmaya çağırmıştı.

Navalnıy gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çarşamba günü gözaltına alınarak 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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