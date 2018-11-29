Samanyolu Haber /Gündem / Morgda 'cesetlerden göz korneaları çalındı' iddiası /29 Kasım 2018 12:16

Morgda 'cesetlerden göz korneaları çalındı' iddiası

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morgunda cenazelerin kornealarının çalındığı ileri sürüldü. İddialara göre soruşturma başlatıldı ancak konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı belirtildi.

Kocaeli'de morgda 'cesetlerden göz korneaları çalındı' iddiası

Hastanede çalışan teknisyen ve morg çalışanı, "Defalarca korneaların alındığını gördük" diyerek ihbarda bulundu.

?Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, daha önce aynı hastanede teknisyen olarak çalışan Celil Baş, söz konusu hırsızlıkla ilgili 2016 yılında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konunun rektörlük tarafından soruşturulmasını istedi.

'GÖZ KORNEASINI ALIP KİME TAKIYORLARSA TAKIYORLAR'

Baş, "Bir kere içeri girdim, hocalar orada işlem yapıyorlardı. Beni oradan çıkarttılar. Kaş üzerinden kesik atıyorlar ve oradan göz korneasını alıyorlar. Bunu ilaçlı bir suya koyup kime takıyorlarsa takıyorlar" dedi.

2016 yılında savcılığın verdiği kararın ardından üniversite yönetimi soruşturma başlattı. Konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı. Soruşturmanın sonucu ise savcılıkla paylaşıldı. İddialar altı ay önce savcılığa gönderilen ihbar mektubuyla yeniden gündeme geldi. İhbarı yapan eski morg çalışanı H.A, "Defalarca doğal ölüm ve adli vaka ölümlerinde korneaların alındığına şahit oldum" derken göz hastalıkları uzmanı iki profesörü suçladı.

Üniversite yönetiminin daha önce idari soruşturma yapması nedeniyle bu kez iddialar Kocaeli 2. İdari Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, görevsizlik kararıyla dosyayı İstanbul Bölge İdari Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, iddialara ilişkin soruşturma yapılmasına karar verirse savcılık ceza davası açabilecek. Üniversite yetkilileri ise iddiaları yalanladı
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