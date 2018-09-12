Morgan Stanley Merkez Bankası'ndan 4,25 puan faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankası'nın yarın yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artırımı kararı alınacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunurken uluslararası finans kuruluşları ve Türkiye içinde faiz artış oranına ilişkin farklı tahminler yapılıyor. Bloomberg anketinde beklentilerin ortalaması 3,25 puan civarındayken ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 4,25 puanlık artırımla politika faizinin yüzde 22'ye çıkmasını beklediğini açıkladı.





ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, bu ortamda Merkez Bankası'nın muhafazakâr tarafta olmayı tercih etmesini ve politika faizini 4,25 puan artırarak yüzde 22'ye çıkarmasını beklediklerini bildirdi.





ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 20,7





ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6,40 civarında kalacağı öngörüsü ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aralık ayında yüzde 20,7 seviyesine yükseleceğini tahmin eden Morgan Stanley, "Enflasyonun finansal istikrar endişeleri ile bir araya gelmesinin TCMB'ni para politikası duruşunu ayarlamasını gerekli kılıyor. TCMB'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama bu beklentiyi teyit ediyor" dedi.





'PİYASA' FAİZ ARTIRIMI TAHMİNİ 3,25 PUAN





"Piyasanın beklentisi"nin Bloomberg anketine göre 3,25 puan artırım yününde olduğuna işaret eden Morgan Stanley, kendilerinin ise 4,25 puan artırım beklediklerini vurguladı. Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın aktif gecelik fonlama faizinin hali hazırda yüzde 19,25 olduğuna işaret ederek, bu oran dikkate alındığında fonlama faizinde artışın 275 baz puanda kalacağını belirtti.