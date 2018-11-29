Morgan Stanley: Dolar, 2019'da düşecek

Morgan Stanley Küresel FX Stratejisti Hans Redeker ABD ekonomisinin gelecek sene yavaşlayacağını, Fed'in 2019'da faiz artışlarına ara vermesinin beklendiğini, bunun da dolarda değer kaybına yol açacağını öngördü.





CNBC'ye konuşan Redeker, "daha da önemlisi Avrupa, Japonya ve Çin gibi büyük ekonomiler şu an küresel finans piyasalarına daha az yatırım yapıyor. Bu nedenle dolar talebi de düşecek" yorumunu yaptı.





Redeker "Borç yarattığınızda bunu satın alacak birilerine ihtiyacınız olur. Bu durumda küresel sermayenin elverişliliğine bakarsınız, sermayeye erişim de sert düşüşte" şeklinde konuştu.









Morgan Stanley kasım ayı Küresel FX Görünüm raporuna göre dolar endeksi 2019'un son çeyreğinde şu anki 97 seviyelerinden 85'lere, 2020 sonunda ise 81'e inecek.