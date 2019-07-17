Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley 250 puanlık faiz indirimi bekliyor /17 Temmuz 2019 12:43

Morgan Stanley 250 puanlık faiz indirimi bekliyor

Commerzbank'ın Merkez Bankası'ndan bu ay 100-150 puan faiz indirimi beklentisini açıklamasının ardından Morgan Stanley de indirim beklentisini yükseltti.

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Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentisini revize etti.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel'in e-posta notuna göre kurum, bankadan temmuz ayı toplantısı faiz indirimi beklentisini 100 baz puandan 250 bp'a çıkardı.

Notta, söz konusu revizyonun yeni TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yakın zamanda Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği mülakattaki görece daha güvercin/temkinli iyimser söyleminden kaynaklandığı belirtildi.
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