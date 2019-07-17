Morgan Stanley 250 puanlık faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentisini revize etti.
Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel'in e-posta notuna göre kurum, bankadan temmuz ayı toplantısı faiz indirimi beklentisini 100 baz puandan 250 bp'a çıkardı.
Notta, söz konusu revizyonun yeni TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yakın zamanda Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği mülakattaki görece daha güvercin/temkinli iyimser söyleminden kaynaklandığı belirtildi.