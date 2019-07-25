Samanyolu Haber /Ekonomi / Moral kalmadı, her sektörde güven yerle bir /25 Temmuz 2019 11:08

Moral kalmadı, her sektörde güven yerle bir

Ekonomik kriz sanayi ve tarımın yanında hizmet sektörlerini de vurdu. Haziranda görülen toparlanma temmuzda yerine düşüşe bıraktı. Güvenin en düşük olduğu sektör inşaat.

SHABER3.COM


Ekonomik kriz bütün sektörleri derinden etkiliyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 85,4 iken, temmuzda yüzde 2,2 azalarak 83,5'e geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 1,6 ve yüzde 2,1 azalarak 79,2, 77,8 ve 93,5 seviyelerine indi.

PERAKENDE TİCARET DE GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 3 azalarak 90,4 oldu. 

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 0,9 ve yüzde 5,5 azalarak 79,7, 105,4 ve 86,3 değerlerini aldı.


İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAZ ETKİSİ

3 milyona yakın yeni meskenin elde kaldığı inşaat sektöründe güven temmuz ayında kısmen toparlansa da rakamlar adeta yerlerde sürünüyor.  

Güven endeksi bir önceki ayda 50,4 iken, temmuz ayında yüzde 3,8 artarak 52,4 oldu. 

İnşaatta bir önceki aya kıyasla alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moral kalmadı, her sektörde güven yerle bir Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:24