Moral kalmadı, her sektörde güven yerle bir





Ekonomik kriz bütün sektörleri derinden etkiliyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 85,4 iken, temmuzda yüzde 2,2 azalarak 83,5'e geriledi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 1,6 ve yüzde 2,1 azalarak 79,2, 77,8 ve 93,5 seviyelerine indi.





PERAKENDE TİCARET DE GERİLEDİ





Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 3 azalarak 90,4 oldu.





Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 0,9 ve yüzde 5,5 azalarak 79,7, 105,4 ve 86,3 değerlerini aldı.









İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAZ ETKİSİ





3 milyona yakın yeni meskenin elde kaldığı inşaat sektöründe güven temmuz ayında kısmen toparlansa da rakamlar adeta yerlerde sürünüyor.





Güven endeksi bir önceki ayda 50,4 iken, temmuz ayında yüzde 3,8 artarak 52,4 oldu.





İnşaatta bir önceki aya kıyasla alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı.



