Moore ve Yalçın arasında 'Shut up' polemiği

MHP ile İngiliz Büyükelçi Richard Moore arasında atışma





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İngiliz Büyükelçi’nin Bahçeli’ye yönelik yanıtlarına karşılık, “Bağımsızlığına düşkün Türk Milletinin dirayet ve kararlılığını temsil eden MHP Liderine laf yetiştirmek, bir büyükelçinin haddi değil” ifadesini kullandı. Yalçın, Moore’a “kes sesini” anlamına gelen İngilizce “Shut up” diye seslendi. Yalçın’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalara İngiliz Elçi’den yanıt da yine Twitter’dan geldi. Moore, “shut up niyetinde değilim” dedi.







“BAHÇELİ’DEN ÜÇ KEZ RANDEVU TALEP EDİP, ALAMADIĞINIZ İÇİN Mİ?”







Semih Yalçın, mesajlarında Moore’un MHP Lideri Devlet Bahçeli’den üç kez randevu talep ettiğini, ancak kendisine randevu verilmediğini de hatırlattığı mesajlarında, İngiliz Elçi için”Hatasını düzeltmesini bekledik ama görülüyor ki hiç pişmanlık duymuyor” dedi. Yalçın, dünya sömürgecilik tarihinde Birleşik Krallığın başı çektiği gerçeğini kimsenin değiştiremeyeceğini ifade ederek, “Musul petrolleri uğruna İngiltere'nin Orta Doğu'ya ektiği fitne ve ayrılık tohumları, Irak ve Suriye'yi kaos ormanı hâline getirmedi mi?” diye sordu.





Yalçın, mesajlarını şu şekilde sürdürdü; “Bugün Barzani'nin kalkıştığı bağımsızlık fitnesinin temelleri, vaktiyle İngilizler tarafından atılmadı mı? Sayın Moore, Orta Doğu'daki sömürgelerinizden çekildiğiniz doğru ancak elinizi bölgeden çektiniz mi? Perde arkasından bölgede eski alışkanlıklarınızı devam ettirdiğiniz, ABD'yi aynı yönde gayrete getirdiğiniz gerçeğini inkar mı edeceksiniz?





ABD çağdaş sömürge politikalarıyla İngiltere'nin bölgedeki izini sürüyor. Ancak ABD kötü bir oyuncu. Orta Doğu'daki kan, gözyaşı ve yıkımın sebebi, geçmişin sömürgecilik alışkanlıklarını terk etmeme hastalığıdır. artık büyükelçilerin Orta Doğu'daki paylaşım senaryolarının aktörü olduğu Birinci Dünya Savaşı yılları gerilerde kalmalıdır. Sömürge siyaseti dönemi kapanmalı ve “Üzerinde güneş batmayan” İngiliz İmparatorluğu anlayışı da tarihe karışmalıdır.





İngiliz Büyükelçisi, Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunu biliyor ama eski çamların bardak olduğunu unutuyor. Bölgesinde güven veren, emperyalizme karşı dimdik duran, güçlü bir Türkiye var artık. Ayrıca bölge ülkeleri, sorunlarını kendi toprak bütünlükleri içinde kendileri çözer. Emperyalizmin çözüm ürettiği nerde görülmüştür. Sayın Büyükelçinin Türk Siyasetine müdahale edebilme cesaretini anlamakta zorluk çekiyoruz. Büyükelçi Moore, Sayın Genel Başkanımızdan üç defa randevu isteyip de alamadığı için mi MHP'yle söz düellosuna girmeye cüret etmektedir? Bağımsızlığına düşkün Türk Milletinin dirayet ve kararlılığını temsil eden MHP Liderine laf yetiştirmek, bir büyükelçinin haddi değil. Sayın Moore'a kendi anladığı dilden “Shut up!” (Kes sesini) diyoruz.”





İNGİLİZ ELÇİ YANIT VERDİ; “SHUT UP NİYETİNDE DEĞİLİM”





Yalçın’ın mesajlarına yanıt veren İngiltere Büyükelçisi Moore da, şu mesajları paylaştı; “Sayın Yalçın'ın hazır-cevabını gördüm. Karşılıklı saçma aşağılamalarda bulunma heveslisi değilim. Ancak ülkemin poziyonuna yönelik gerçek dışı tasvirleri, kimden gelirse gelsin her zaman nezaketle düzelteceğim. Bir Büyükelçi'nin işi budur! Dolayısıyla “shut up” niyetinde değilim.”





ATIŞMA, BAHÇELİ’NİN TWİT MESAJLARI İLE BAŞLAMIŞTI





MHP ile İngiltere Büyükelçisi arasındaki atışma, MHP Lideri Bahçeli’nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu twit mesajlarına, Moore’un yanıt vermesi ile başlamıştı. Sosyal medya üzerinden ABD ve İngiltere hakkında sert açıklamalarda bulunan Bahçeli, “ABD ve İngiltere öncelikle kendi işine bakmalı, haksız, hukuksuz ve hadsiz politik tasavvur ve tavırlarından acilen ve derhal geri dönmelidir” demişti. İngiltere Büyükelçisi ise Bahçeli’nin tweetine, “Sayın Başkanım İngiltere ve ABD, Türkiye gibi referanduma karşı çıktı. Türkiye gibi Irak’ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz” ifadesiyle yanıt vermişti.





Bahçeli İngiltere’nin atadığı valilerce Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın yönetildiğini söylemesine karşılık ise Moore, “Sayın Başkanım, o ülkeler tam bağımsız. Ankara’da büyükelçileri var. Onlara sorunuz. Karşılaştırma yanıltıcıdır” şeklinde yanıt vermişti.