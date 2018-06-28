Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten Türkiye açıklaması.... /28 Haziran 2018 13:35

Moody's'ten Türkiye açıklaması....

Moody's: Güçlenen dolar gelişmekte olan ülkelerin kredi riskini arttırıyor

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, güçlenen doların Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinde düşüşe yol açacağını ve kredi riskini arttıracağını açıkladı.

Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Doların etkilerine en çok açık olanlar, büyük miktarda cari açığı, yüksek düzeyde dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer düzeyde döviz bazlı kamu borcu olan ülkeler" dedi.

Moody's raporunda Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açabileceği belirtildi.

Raporda Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları ifade edildi.
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