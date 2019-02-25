Moody'sten son uyarı: Alınan tedbirler Türk bankalarını olumuz etkileyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif" açıklamasında bulundu.







Moody's tarafından yapılan açıklamada, bu tedbirlerin beklenmedik risklere neden olarak marjları olumsuz yönde etkilediği belirtildi.





Kredi derecelendirme kuruluşu açıklamasında, "Türk bankaları 2018'de kredi büyümesindeki düşmenin ardından ekonomiye kredi vermeyi sürdürme baskısı altındalar. Örneğin, 16 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını düşürmüş, 27 Şubat'ta ise Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, bankaların kredi vermeye devam etmesini istemişti. 2018'de Türkiye ekonomisinde önemli bir yavaşlama gerçekleşmiş ve tahsili gecikmiş alacaklarda bir artış meydana gelmiştir. Ve yine 2018'de TL, ABD Doları karşısında yüzde 28 değer kaybetmiştir. 2019 yılı için Türkiye'nin GSYİH'nin yüzde 2 daralmasını ve enflasyonun yüzde 17 olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.