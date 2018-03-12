Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten bir haftada üçüncü not indirimi! Bu kez şirketler ve belediyeler... /12 Mart 2018 12:22

Moody's'ten bir haftada üçüncü not indirimi! Bu kez şirketler ve belediyeler...

Moody's, Türkiye'nin not indiriminin ardından yedi şirketin ve iki belediyenin notunu indirdi.

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 15 bankaya da kırık not vermişti. Moody's'in son raporunda yedi Türk şirketinin notunu bir kademe indirdi, üçünün notunu ise teyit etti.

Şirketlerden beşi yatırım yapılabilir seviyedeki notlarını kaybederken, Moody's açıklamasına göre not indirimleri ülke notlarındaki bir kademe düşüşten kaynaklanıyor.

Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) notları yatırım yapılabilir en alt düzey olan Baa3'ten Ba1'e, yani spekülatif olarak adlandırılan düzeye indi.

İSTANBUL VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR7İN NOTLARI DA DÜŞTÜ

Moody's ayrıca Doğuş Holding ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) kredi notlarını bir kademe indirerek Ba1'den Ba2'ye düşürdü. Kuruluş Şişecam'ın ve Tüpraş'ın kredi notlarını ise Ba1, Erdemir'in notunu Ba2 olarak teyit etti.

Öte yandan Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir'in notlarını da düşürdü. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını Ba1'den Ba2'ye revize etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moody's'ten bir haftada üçüncü not indirimi! Bu kez... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:21:26