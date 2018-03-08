Moody's'den Türkiye için kötü haber

Habertürk'te yer alan habere göre Moody’s bu kararının gerekçesini ise iki maddeyle açıkladı:







1- Para politikasının efektifliğindeki erozyon ve temel yapısal reformlardaki gecikmeye bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı.

2- Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların oluşturduğu artan riskler.





Bu kararla bağlantılı olarak Moody’s, Türkiye’nin döviz tavanını Baa2’den Baa3’e, yabancı mevduat tavanını Ba2’den Ba3’e, yerel mevduat tavanını ise Baa2’den Baa3’e indirdi.

