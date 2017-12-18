Moody’s’den Halkbank’a kötü haber





Moody's Halkbank'ın kredi notunu bir basamak düşürdü görünümü ise negatif olarak belirledi. Mehmet Hakan Atilla davası ise banka için risk olarak nitelendirildi.





Kuruluş, bankanın kârlılığının bu yılın 3'üncü çeyreğinden itibaren düşmesinin beklendiğini vurguladı.







HAKAN ATİLLA DAVASI RİSK





Moody's ABD'de devam eden Reza Zarrab’ın savcılıkla anlaşarak tanık olduğu Mehmet Hakan Atilla davasına da not indirim kararını yayımladığı bülteninde yer ayırdı.





Kurumdan yapılan açıklamada ABD'de devam eden davanın takip edildiği belirtilerek, “Moody's ABD'de devam eden ve bankanın eski genel müdür yardımcısının yargılandığı davayı izlemekte ve buradaki potansiyel not indirimi riskini görmektedir. Davanın seyri bankanın not indirimi sürecinde rol oynayabilir” ifadesi kullanıldı.