Moody's 11 dev Türk şirketinin notunu indirmeye hazırlanıyor

Not indiriminden önceki müşahade odasına alınan 11 şirket arasında Koç ve Doğuş gibi iki büyük holdingin de yer alıyor. Oyak hem holding olarak hem de iştiraki Erdemir ile müşahade odasına alındı.







DÖVİZ BORÇLARINI FİNANSE EDEBİLECEKLER Mİ?





Moody’s’den not indirimine dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada şirketlerin notu gözden geçirilirken, şu anda zorlu çalışma ortamında şirketlerin krediye ne kadar nüfuz edebildiğinin ve potansiyel kırılganlıklarının değerlendirileceği belirtildi.





Açıklamada, “Moody’s makro-ekonomik ortamın şirketlerin likidite profilleri üzerindeki etkisini, vadesi yaklaşan borçları finanse etme kabiliyetini değerlendirmeye alır.” ifadelerini yer verildi.





Moody’s’in izlemeye aldığı şirketler:





*Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Efes)





*Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI)





*Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş)





*Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)





*Koç Holding A.Ş. (Koç Holding)





*Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)





*Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Rönesans)





*Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell)





*Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines)





*Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)





*Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam)





İsmi geçen şirketler arasında Doğuş Holding’in görünümü “negatif”. Diğerlerinin görünümü “durağan”.