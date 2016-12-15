Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s’ten Türkiye uyarısı /15 Aralık 2016 14:02

Moody’s’ten Türkiye uyarısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye, Ortadoğu ve Güney Afrika şirketlerinin 2017 görümününün, zayıf tüketici ve yatırımcı güveni nedeniyle negatif olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Moody’s’ten Türkiye uyarısı

‘Sıfırcı Hoca’ olarak da bilinen Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk şirketleri hakkında uyarılarda bulundu.

Moody’s tarafından bugün açıklanan raporda Türkiye, Ortadoğu ve Güney Afrika şirketlerinin 2017 yılı için görünümün negatif olduğu belirtildi. Raporda zayıf görünümün ana nedenlerinden bir tanesinin zayıf tüketici ve yatırımcı güveni olacağı belirtildi.

Bununla beraber Moody’s, “Fakat yatırım yapılabilir notuna  sahip Türk şirketleri pazardaki önder pozisyonları, güçlü bilançoları, sağlıklı likidite ve yönetilebilir FX risklerinden dolayı yerel ekonomik zayıflığa karşı daha dirençli kalmaya devam edecekler” dedi.
<< Önceki Haber Moody’s’ten Türkiye uyarısı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:38