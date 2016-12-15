Moody’s’ten Türkiye uyarısı







‘Sıfırcı Hoca’ olarak da bilinen Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk şirketleri hakkında uyarılarda bulundu.





Moody’s tarafından bugün açıklanan raporda Türkiye, Ortadoğu ve Güney Afrika şirketlerinin 2017 yılı için görünümün negatif olduğu belirtildi. Raporda zayıf görünümün ana nedenlerinden bir tanesinin zayıf tüketici ve yatırımcı güveni olacağı belirtildi.





Bununla beraber Moody’s, “Fakat yatırım yapılabilir notuna sahip Türk şirketleri pazardaki önder pozisyonları, güçlü bilançoları, sağlıklı likidite ve yönetilebilir FX risklerinden dolayı yerel ekonomik zayıflığa karşı daha dirençli kalmaya devam edecekler” dedi.

