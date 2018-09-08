Moldova'dan adam kaçırma haydutluğunun detayları ortaya çıktı

Perşembe sabahı kapıları kırılarak, çocukları ya da öğrencilerinin gözü önünde gözaltına alınan öğretmenlerin Türkiye’ye teslim edilişine dair detaylar ortaya çıktı.





Tr724'den Necdet Çelik'in haberine göre yerel gazete Ziarul de Garda’da kaçırma olayının ayrıntıları yer aldı. Buna göre istihbarat ekipleri üç farklı şehirde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 7 öğretmeni derdest etti. Öğretmenler ayrı ayrı araçlarla dosdoğru havaalanına götürüldü. Hepsi sırayla, Air Moldova’nın Ermenistan hava yolları Taron Avia’dan kiraladığı EK73775 tescilli, Boeing 737-55S tipi uçağa bindirildi. Uçak yerel saatle 11.40’te havalandı ve 12.43’te Çorlu havaalanına indi. Yaklaşık yarım saat sonra uçak Çorlu havaalanından kalkarak Kişinev’e geri döndü. Normal tarifesine dönen uçak, 14.50’de Kişinev-İstanbul uçuşunu gerçekleştirdi.



MOLDOVA MAKAMLARI SESSİZ





Hukuksuz sınırdışı olayının izini süren Ziarul de Garda’nın soruları cevapsız kaldı. Sınır polisi ve istihbarat kurumu, öğretmenlerin hangi sınır kapısından sınır dışı edildiğini cevaplamadı. Air Moldova yetkilileri ise, Çorlu’ya tarife dışı sefer yapan uçağın yolcuları hakkında bilgi vermedi. İstihbarat Kurumu’nun (SIS) yazılı açıklaması dışında Moldova makamları olaya sessiz kaldı. Öğretmenlerin avukatları ve eşlerinin savcılara yaptığı başvurulardan sonuç alınamadı.





AİHM AÇIKLAMA İSTEDİ







Avukatları hukuksuz sınır dışı olayının durdurulması için AIHM’e acil koduyla talepte bulundu. AIHM, Cuma sabahı gönderdiği mektupla Kişinev’den cevap istedi. Moldova makamlarına sığınma başvurusu yapmış insanların sınır dışı edilmesinin ağır hak ihlali olduğunu hatırlattı.





TÜRKİYE BASINI SESSİZLİĞİ TERCİH ETTİ





Moldova’daki sınır dışı olayını Türkiye basını, sosyal medyadaki paylaşımlardan derleyerek haberleştirdi. Anadolu Ajansı bu olaydan tek kelime bahsetmedi. Bunda, ekonomik krize karşı Avrupa’nın desteğini almak isteyen Erdoğan’ın ‘bu olayı sahiplenmeme’ talimatı olabileceği değerlendiriliyor. Moldova makamlarının ‘’milli güvenliğe tehdit’’ gerekçesiyle insiyati kullandığı tezinin işleneceği belirtiliyor.





Nitekim, istihbarat kurumu Perşembe günü yaptığı açıklamada isim belirtmeksizin, ‘’7 yabancı, birçok ülkede faaliyet gösteren islami bir hareketle ilişkileri olduğu şüphesiyle yetkili organlarca istenmeyen kişi ilan edildi ve ülkeden sınrı dışı edildi.’’ ifadesi kullanılıyor. Açıklamada, MİT ile işbirliği yapıldığı ima ediliyor.





SARAYA HARCANAN 7 MİLYON EURO'NUN BEDELİ Mİ?





Moldova gazeteleri, öğretmenlerin cumhurbaşkanı Igor Dodon’un sarayının Türkiye parasıyla inşasına karşılık olarak gönderildiğini ileri sürüyor. Dodon’un kullanacağı saray için Türk hükümeti 7 milyon euro kaynak ayırdı. Ekim ayında Kişinev’i ziyaret edecek olan Erdoğan, inşası tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlanacak.





Saray’ın sadece inşası değil dayanıp döşenmesini de Türkiye üstlendi. Hafta içinde yaptığı açıklamayla İgor Dodon, devlet bütçesine yük olmamak için mobilyaların Türkiye’den istendiğini duyurmuştu.





TR724