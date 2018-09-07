Samanyolu Haber /Gündem / Moldova'da yaşanan hukuksuzluğa dünyanın dört bir yanından tepki var /07 Eylül 2018 19:12

Moldova'da yaşanan hukuksuzluğa dünyanın dört bir yanından tepki var

Moldova’da 7 Türk eğitimcinin hukuksuz şekilde sınırdışı edilme girişimine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington, NewYork, Chıcago’da. Kanada’da Toronto’da Almanya Berlin ve Frankfur'ta İngiltere Londra'da Moldova'nın elçilik ve konsolosluk merkezlerinin önünde toplanan  yüzlerce kişi Moldova’nın istihbarat örgütleri eliyle insan hakları  ve demokrasiye aykırı gözaltı ve kaçırma girişimine tepki gösterdi.

Washington’daki Moldova Büyükelçiliği’nde basın açıklaması yapan vatandaşlar, eğitimcilerin salıverilmesini, sınırdışı edilme kararının derhal durdurulmasını talep etti.

Ellerinde ‘öğretmenlik suç değil’ ‘Moldova deportu durdur’ dövizleri taşıyan protestocular, Avrupa’nın yanıbaşında AB üyeliği için aday ülke olan Moldova’nın bu hukuksuzluğa geçit vermemesi gerektiği belirtildi.  


Almanya'nın Frankfurt şehrinde de bir grup İnsan Hakları ve Özgürlük insiyatifi üyesi basın açıklaması yaptı. Moldova'da yaşanan hukuksuzluğu protesto eden kalabalık mağduriyetin bir an evvel bitirilmesini istedi 



Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de Moldova temsilciliklerinin önünde benzer eylemler gerçekleştirildi 
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