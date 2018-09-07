Moldova’da 6 eğitimcinin kaçırılması ile ilgili Avrupa Birliği devrede









Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke konumunda olan Moldova’da iktidar partisinin ikili tavırlarına karşın AB’nin ciddi etkisi bulunuyor. AB üyeliği bekleyen Moldova’da yaşananlar Türkiye’nin Balkanlar ve Orta Asya’da denediği hukuksuzlukları AB sınırlarına sıçratmak olarak değerlendirildi.









Hahn mesajını sosyal medyadan İngilizce olarak paylaştı. Yine Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms da Moldova’da yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekerek, eğitimcilerin Türkiye’ye iadesinin derhal durdurulmasını istedi.







