Samanyolu Haber /Gündem / Moldova’da 6 eğitimcinin kaçırılması ile ilgili Avrupa Birliği devrede /07 Eylül 2018 02:24

Moldova’da 6 eğitimcinin kaçırılması ile ilgili Avrupa Birliği devrede

Moldova’da 6 eğitimcinin Türkiye ile işbirliği içinde kaçırılması girişimine Avrupa Birliği’nden tepki geldi. Avrupa Birliği’nin Komşu Ülkeler ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, “Moldova’dan hukukun üstünlüğüne uygun davranmasını bekliyorum.” dedi.

SHABER3.COM



Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke konumunda olan Moldova’da iktidar partisinin ikili tavırlarına karşın AB’nin ciddi etkisi bulunuyor. AB üyeliği bekleyen Moldova’da yaşananlar Türkiye’nin Balkanlar ve Orta Asya’da denediği hukuksuzlukları AB sınırlarına sıçratmak olarak değerlendirildi.


 
Hahn mesajını sosyal medyadan İngilizce olarak  paylaştı. Yine Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı  Rebecca Harms da Moldova’da yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekerek, eğitimcilerin Türkiye’ye iadesinin derhal durdurulmasını istedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moldova’da 6 eğitimcinin kaçırılması ile ilgili Avrupa... Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:02:26