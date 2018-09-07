Samanyolu Haber /Dünya / Moldova Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden gözaltındaki öğretmenlerle ilgili açıklama /07 Eylül 2018 13:05

Moldova Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden gözaltındaki öğretmenlerle ilgili açıklama

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, bu ülkede bulunan Türk öğretmenlerin hukuksuzca gözaltına alınıp Türkiye'ye geri gönderilme teşebbüsüyle ilgili istihbarat teşkilatından (SIS) acil koduyla bilgi istedi.

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Dün kaçırılan ve şu an itibariyle nerede tutuldukları bilinmeyen Türk öğretmenlerle ilgili Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, 'acil olarak' operasyonu gerçekleştiren istihbarat teşkilatına (SIS) çağrıda bulunarak sınırdışı teşebbüsüyle ilgili ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri istedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü  Maxim Lebedinsky tarafından yapılan açıklamada ayrıca şöyle denildi:

''Medya ve kamuoyuna, 2016 yılında Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu kararı ile, istihbarat ve haber alma teşkilatının kontrolünün yüksek yasama organı olan Meclis'e devredildiğini hatırlatırız. Ancak spekülasyonlardan kaçınmak adına, geri gönderilmek istenen bu Türk vatandaşlarının daha önce sığınma başvurusu yaptığıyla ilgili bilgi de Cumhurbaşkanlığı'na ulaşmamıştır''

Açıklamayla Cumhurbaşkanlığı makamının, bu hukuksuz olarak görülen işlemle ilgili bir dahlinin olmadığı ve sorumluluğun istihbaratın denetimini ele alan Meclis'te olduğu vurgulanmış oldu.
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