Moldova Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden gözaltındaki öğretmenlerle ilgili açıklama

Dün kaçırılan ve şu an itibariyle nerede tutuldukları bilinmeyen Türk öğretmenlerle ilgili Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, 'acil olarak' operasyonu gerçekleştiren istihbarat teşkilatına (SIS) çağrıda bulunarak sınırdışı teşebbüsüyle ilgili ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri istedi.





Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Maxim Lebedinsky tarafından yapılan açıklamada ayrıca şöyle denildi:





''Medya ve kamuoyuna, 2016 yılında Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu kararı ile, istihbarat ve haber alma teşkilatının kontrolünün yüksek yasama organı olan Meclis'e devredildiğini hatırlatırız. Ancak spekülasyonlardan kaçınmak adına, geri gönderilmek istenen bu Türk vatandaşlarının daha önce sığınma başvurusu yaptığıyla ilgili bilgi de Cumhurbaşkanlığı'na ulaşmamıştır''



