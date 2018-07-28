Moğolistan'dan Türkiye'ye kaçırma rezaletiyle ilgili nota

Moğolistan Dışişleri Bakanı D. Tsotgtbaatar’ın direktifleri doğrultusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı B. Battsetseg, Türk Büyükelçiliği’nden çağrılan bir diplomat ile görüştü.





“İDDİALAR DOĞRU İSE BUNA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ”





Görüşme sonrası Moğolistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:





“Moğol-Türk Okulları Müdürü Veysel Akçay’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından 27 Temmuz 2018 sabahı kaçırılmasına ilişkin gelen bilgiler üzerine Dışişleri Bakanı D. Tsotgtbaatar’ın direktifleri doğrultusunda, Dışişleri bakanlığımız gerekli tedbirleri almış ve yerel yetkililer ile temasa geçmiştir.”





MOĞOLİSTAN’IN EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIĞINI İHLALDİR





“Dışişleri Bakan Yardımcısı B.Battsetseg Türk Büyükelçiliğinden çağrılan bir diplomat ile görüşmüş ve iddialar doğru ise yapılanın kabul edilemez ve bunun Moğolistan’ın egemenliği ve bağımsızlığına karşı işlenmiş bir suç olduğunu, Moğolistan’ın buna şiddetle karşı çıktığını kaydetmiştir. Türk diplomat Türkiye Cumhuriyeti’nin Moğolistan’ın egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyduğunu yeniden tasdik etmiş, herhangi bir kanunsuz olayın, adam kaçırma dahil, Moğolistan sınırları içinde yapılmadığını teyit etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili mevkidaşı D.Tsogtbaatar ile görüşmek istediğini iletmiştir. Dışişleri Bakanı D.Tsogtbaatar bu konu üzerine görüşmeye hazır olduğunu bildirmiştir.”





“Dışişleri Bakan Yardımcısı B.Battsetseg, şu anda başkent dışında taşrada temaslarda bulunan Türk Büyükelçisi Ahmet Yazal ile telefonda görüşmüş, Büyükelçi Yazal da aynı hususları teyit etmiş ve bu konuda garanti vermiştir.”





UÇAĞIN BEKLETİLMESİNİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSTEDİ







“Dışişleri Bakanlığı yerel makamlardan, konu aydınlığa kavuşana kadar Cengiz Han Havalimanı’na inen Türk charter uçağını bekletmelerini istemiştir. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanı D. Tsotgtbaatar’ın direktifleriyle bakanlığımızda Dışişleri Bakan Yardımcısı B. Battsetseg başkanlığında konuya ilişkin bir çalışma grubu oluşturulmuştur.” denildi.





TR724