Moğolistan'daki rezalet ayyuka çıkınca AKP yalana başvurdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moğolistan’da geçen Cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmadıklarını ve kimseyi kaçırmadıklarını öne sürdü.





Aksoy, sözde “F…”nün” Moğolistan’da geniş bir mevcudiyeti bulunduğunu ve ülkenin ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu iddia etti. Bu konudaki ciddi endişe ve beklentilerin Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaşıldığını belirtti. Aksoy geri adım atarak, Hizmet hareketine yönelik atılacak adımların belirlenmesinin Moğolistan hükümetinin yetkisinde olduğunun altını çizdi.





Empaty Okulları’nın Genel Müdürü Veysel Akçay’ın Cuma sabahı MİT tarafından evinin önünde kaçırılmış akşam üstü ise teslim edilmek zorunda kalınmıştı





Aksoy, sözde “F…”nün Moğolistan’da geniş bir mevcudiyeti bulunduğunu ve ülkenin ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu iddia ederek. Bu konudaki ciddi endişe ve beklentilerin Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaşıldığını söyledi.





Yaşanan uluslararası krizden sonra Türkiye’nin diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke olmadığını açıklamak zorunda kalan Aksoy, şunları kaydetti:





“Moğolistan’da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir





Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.





AKP’NİN İNKAR ETTİĞİ KAÇIRMAYI HAVUZ MEDYASI SANİYE SANİYE ‘MİT OPERASYONU’ DİYE VERDİ







Olayın yaşandığı saatlerde havuz medyası ve diğer medya son dakika haberleriyle “Moğolistan’daki Gülen cemaati okullarının genel müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur’da yakalandı ve Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi” haberleri yer almıştı. Medya olayın MİT operasyonu olduğu özellikle vurgulamıştı. Daha sonra olay gerçekleşmeyince birçok yayın kuruluşu haberleri sildi.





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