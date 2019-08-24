Mızraklı: Biz İstanbul'a can suyu verdik, İmamoğlu'nu Diyarbakır'da görmek onur verir

Kayyım kararını değerlendiren Mızraklı, "Başta Van, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere seçmenin iradesine karşı yapılmış bir hukuksuzluk var. Ama bir bütün olarak baktığınız zaman demokrasi değerlerine açık bir saldırı var" dedi ve ekledi:







"Bu tür durumlarda partimizin aldığı tutum çok açıktır. Ve biz o minval üzere, İstanbul'a adeta can suyu verdik. O can suyu, o zulmün karşısında güçlü bir iradenin şekillenmesinde önemli bir yer tuttu. Samimiyetle söylüyorum. Biz vefa borcu istemiyoruz. Bu işler böyle dönemsel değildir. Olay bazlı, yaşanılan bazlı değildir. Bir büyük hakikat var ortada. Bu ülkenin geleceğine ilişkin sevgi duyan, yurttaşlık hukuku ile bağlı olan herkesin, bu ülkede yarını birlikte kucaklamak istiyorsak yan yana durması gerekir.





O nedenle Sayın Ekrem İmamoğlu, vekiller, diğer belediye başkanları, siyasal çevreler, sivil çevreler, hepsini Diyarbakır'da görmek, kucaklamak, onlarla kol kola girmek, onlarla yüreklerimizi beraber açmak bize onur verir."