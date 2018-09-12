Samanyolu Haber /Gündem / 'MİT'ten Lazkiye'de operasyon' iddiası /12 Eylül 2018 11:57

'MİT'ten Lazkiye'de operasyon' iddiası

MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla Reyhanlı saldırsının sanığı olan Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdiği belirtiliyor.

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MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde operasyon düzenlediği ileri sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah ve AA'da yer alan habere göre, Reyhanlı saldırsının sanığı olduğu belirtilen Yusuf Nazik, Türkiye'ye getirildi.

NAZİK NE DEMİŞTİ?

Reyhanlı saldırısının zanlıları olduğu öne sürülen Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, 19 Temmuz 2014 yılında yaptıkları açıklamada, Heysem Topalca’ya işaret etmişti: “Topalca, Suriye’deki cihatçılara destek veren Suriye vatandaşı bir Türkmen. Bize bu tezgâhı kuran kişi, Heysem Topalca olabilir. Topalca’yla zaman zaman Reyhanlı’dan mal geçirmek için işbirliği yapıyorduk. Bu adam eskiden beri kaçakçılık yapar. Hem Reyhanlı bölgesinden hem de Yayladağı’ndan geçiş yapabiliyor. Biz Reyhanlı’ya yanaşamıyoruz bile. Oralar cihatçıların elinde. Bizi görseler keserler. Bu işte kesinlikle onun parmağı var.”
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