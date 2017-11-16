Bu işleri MİT'in yapması gerekmiyor mu?





Yeniçağ Ankara temsilcisi Ahmet Takan Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında satır aralarında yaptığı bir açıklamadan yola çıkarak çok önemli bir problemi gündeme taşımış... Türkiye Komşu Suriye'de olup biten her şeyden etkileniyor Ancak başta MİT olmak üzere istihbarat teşkilatlarımız hiç bir şeyden haberi yok Başbakan bile olup biteni MİT yerine BBC'den öğreniyor.





İşte Takanın analizinden bir bölüm





ABD’de Başkan Yardımcısının randevusu defalarca ertelenen ve parklarda yere düşen Sonbahar yapraklarıyla turistik gezi yaptırılan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı “Neler olmuş neler? BBC’de gördüm” diyerek açıklama yaptı. Güler misin ağlar mısın!

Bir soru daha:



Rakka ve IŞİD gerçeklerini görebilmeniz için İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye mi ihtiyacınız vardı?..







Yurtdışı faaliyetleri izlemek üzere kurulan ve son derece başarılı olan GES’in içini boşaltıp MİT’e devrettiniz. TSK’nın gözünü kör kulağını sağır ettiniz. Vebali sizin omuzlarınızda!.. BBC’den haber alıp zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışan zihniyet haydi hesap verin bakalım!.. MGK’da önünüze konulan IŞİD dosyalarını ne yaptınız?.. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti mi!..