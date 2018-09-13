MİT'in Suriye'den getirdiği Yusuf Nazik'in adı bakın dava dosyasında nasıl geçiyor?

Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu öne sürülen Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdiğini duyurdu.





Ancak Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olarak Suriye’nin Lazkiye kentinden MİT’in “yerli ve milli” operasyonuyla getirildiği ileri sürülen Yusuf Nazik, Reyhanlı davasında "MİT adına çalışan bir kaçakçı" olarak geçiyor.





Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde “yerli ve milli” bir operasyonla getirildiği belirtilen Yusuf Nazik, Reyhanlı davasında "MİT adına çalışan ve dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yakın temasta olan ünlü bir kaçakçı" olarak geçiyor.





Anadolu Ajansı'nın (AA) servis ettiği habere göre, Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda “failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik”in Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonla getirildi.





‘SORGUYA ALINDI’





Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği AA tarafından ileri sürüldü.





‘BANA GÖREVİ 2 MİT VERDİ’





23 Şubat 2018 tarihinde karara bağlanan Reyhanlı davasının bir numaralı sanığı olan Nasır Eskiocak, bombaları Yusuf Nazik’ten aldığını ancak görevi 2 MİT’çinin verdiğini mahkeme salonunda kaydetmişti.





‘UYUŞTURUCU DEDİLER’





26 Ağustos 2014 tarihinde mahkemede savunma yapan Eskiocak, işi Yusuf Nazik ve MİT mensubu kişilerle planladıklarını ama kendisine araçlarla uyuşturucu taşınacağının söylendiğini ifade etmişti. Eskiocak, ifadesinde şu itiraflarda bulunmuştu: “Bu işi Yusuf Nazik ve yanında bulunan iki MİT mensubu ile konuştuk. Bana denizden uyuşturucu gelecek bunu arabalara yükleyip, Reyhanlı’ya bırakacağımızı söylediler. Bu iki MİT mensubu başıma bir şey gelmeyeceği konusunda bana güvence verdi. Ben bunların patlayıcı olduğunu bilmiyordum.”





‘BAKAN ERGİN İLE TEMASTA’





“Büyük operasyon” ile getirildiği ileri sürülen Nazik’in aynı zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le temas halinde olduğu da sanık Nasır Eskiocak’ın ifadelerinde iddia edilmişti. Eskiocak, kaçakçılık yapan Nazik ile Sadullah Ergin arasındaki ilişkinin Ergin’in avukatlık yaptığı döneme dayandığını söylemişti.





9 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI





Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. 23 Şubat 2018’de çıkan kararda, bombalı saldırıya ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı. Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 kişi ise kırmızı bültenle aranıyordu