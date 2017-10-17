Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede /17 Ekim 2017 10:03

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

Hizmet Hareketi'ne uygulanan kitlesel kırım tüm boyutlarıyla devam ediyor. On binlerce insanın tutuklanması, yağma, işsiz bırakma, işkence sosyal ölüm boyutunda ilerlerken, bir yandan da kirli psikolojik harp yöntemleri kullanılıyor

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Twitter'da yayın yapan twitter.com/mekanizeler hesabı da bunlardan biri. 

Mekanizeler hesabı, her türlü zorbalığa rağmen dağılmayan Hizmeti içeriden çökertmek, karışıklık çıkarmak için çeşitli kara propaganda yöntemleri kullanıyor. 

İşkenceyle verdirilmiş ifadeler, fabrikasyon bilgiler ve geçmişe dönük bazı gerçek bilgiler birbirine karıştırılarak, Hizmet Hareketi içerisinde iç bölünme oluşturulmaya çalışılıyor. 

Bunun için MİT içerisinde son dört yıldır Hizmet hakkında kara propaganda üreten birim kullanılıyor. 

Bu tip hesaplar sadece Mekanizeler'den ibaret değil. Bazı yan hesaplar oluşturulmuş durumda. Ayrıca operasyonlarda tutuklanan kişilerin el konulan cep telefonlarındaki hesapları da yine bu tip kara propaganda için kullanılıyor.  Devlet imkanları kullanılarak, hack'leme yoluyla özellikle Hizmet içerisinde tanınmış gazeteci ve yazarların sosyal medya hesapları da ele geçiriliyor. Ardından benzer kara propaganda için kullanılıyor. 

Bunlardan biri de gazeteci Mehmet Kamış'ın Twitter hesabı. Kamış'ın Twitter hesabını hackleyerek Vicdanhareketi isimli bir hesaba dönüştüren AKP'nin istihbarat ve kara propaganda birimi buradan sözde hizmet mensubu görüntüsü altında dezenformasyon yapıyor.

Hizmet düsturlarını taklit eden ancak vıcık vıcık üslupları sebebiyle renklerini fazla gizleyemeyen aktrol yönetimindeki hesaplara ve yaydıkları demogojik bilgilere karşı dikkatli olmak gerekiyor.


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