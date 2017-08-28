Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in ardından Diyanet ile Basın Yayın da Saray'a bağlanacak... /28 Ağustos 2017 10:57

MİT'in ardından Diyanet ile Basın Yayın da Saray'a bağlanacak...

Son yayınlanan KHK ile MİT’i kendine bağlayan AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Basın Yayın ve Diyanet’i de Saray'a bağlanacağı konuşuluyor

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 AKP’li yazar Nagehan Alçı, “Tahminim, başbakan yardımcılarına bağlı kurumların yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı. İlk etapta Basın Yayın ve Diyanet olabilir” dedi.

Alçı Habertürk’teki köşesinde, “MİT’ten sonra hangi kurumlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak?” başlıklı bir yazı kaleme alırken, bu kurumların Diyanet ve Basın Yayın olabileceğini ileri sürdü.

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması şaşırtıcı bir gelişme değil, beklenmedik hiç değil. 15 Temmuz’dan sonra böyle bir değişikliğin olabileceği yazılıyordu; onun ötesinde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra zaten adım adım Başbakanlık’a bağlı kurumlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak” diyen Alçı, “Ankara’yı biraz bilenler 16 Nisan’dan beri kurumların yer yer yetki karmaşasından rahatsız olduğunu da bilirler. Bugün her kurum Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmak ister. Zira doğrudan Beştepe’ye bağlı olmak her kurumu güçlendirir. Tahminim, başbakan yardımcılarına bağlı kurumların yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı. İlk etapta Basın Yayın ve Diyanet olabilir” ifadelerini kullandı.
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