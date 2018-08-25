MİT'e para dayanmıyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre “gizli faaliyetlerini” Başbakanlık bünyesinde sürdüren MİT, Başkanlık sistemine geçişten önce OHAL KHK’leri ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Son olarak OHAL tedbirlerini kalıcılaştıran yasal düzenleme ile Bilgi Edinme Kanunu kapsamından da muaf tutulan MİT, 2017 faaliyetlerine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak görev yaptığı ve görevlerin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olduğu da vurgulandı.





‘Sınırlı’ rapor





Faaliyetleri gizli olan MİT’in faaliyet raporu da sınırlı. Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkındaki yönetmeliğe göre, “milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere” raporlarda yer verilmiyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, rapor için yazdığı sunuşta, “Ülkemizin ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bu süreçte teşkilatımızın, sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmayıp, menfaat alanlarındaki etkinlik ve kontrolü arttırma hedefi doğrultusunda hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu şartlar ve ihtiyaçlar teşkilatımıza her geçen gün yeni sorumluluklar getirmekte, çalışma tarzımızın dinamik bir şekilde evrilmesine yol açmaktadır. Bu durum, fiziki ve teknik donanım ile istihdam edilen personelin niteliklerinin en üst seviyeye çıkarılmasını zaruri hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.





260 milyon TL ek





MİT ’e 2017 yılı için 1 milyar 995 milyon 692 bin TL bütçe ayrıldı. 2017 yılının ilk altı ayında MİT bu ödeneğin, yüzde 55.39’unu yani, 1 milyar 105 milyon 385 bin 803 TL’sini harcadı. Ancak raporda, 2017 sonunda teşkilatın 2 milyar 255 milyon 737 bin 591 TL harcadığı bilgisine yer verildi. Bu durumda MİT, yılın başında aldığı ödeneği, yüzde 13 aşarak, 260 milyon TL fazla para harcadı.





Her yıl fazla fazla





Bütçesini her yıl büyük oranlarda artıran kurum aynı zamanda her yıl ek ödenek de talep ediyor. Buna göre MİT’in 2016 bütçesi 2015 yılına göre yüzde 47 artırıldı. 2015 yılı için de kuruma 106 milyon 727 bin TL ek ödenek verildi. 2017 bütçesi ise 2016 bütçesinden yüzde 21.93 fazla oldu. 2018 bütçesi ise 2017 yılına göre, yaklaşık yüzde 17 artırılarak, 2 milyar 335 milyon 535 bin TL’ye çıktı.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, MİT’in bütçesi tartışılırken teşkilata ayrılan payın artmasında, yapılan yeni binanın etkisinin olduğu, ilgililer tarafından vurgulandı. MİT’in 1970 yılından bu yana kullandığı binadan yenisine taşınmasına yönelik planlama, 2012 yılından bu yana gündemdeydi. Ancak yeni bina için ilk ödenek 2016 bütçesinin “sermaye giderleri” kalemine eklendi. 2016 bütçesinin söz konusu kaleminde bir önceki yıla göre 414 milyon TL artış yapıldı. Bunun yaklaşık 400 milyon TL’sinin yeni bina istihbarat yerleşkesi inşaatı için ayrıldığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, askeri birliklerin Ankara dışına taşınması çalışmaları kapsamında, Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı Eğitim ve Destek Taburu da Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı’na taşındı. MİT’in yeni binasının askeriyeden boşalan yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulduğu ifade edildi.