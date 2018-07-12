Samanyolu Haber /Gündem / MİT Yurt Dışında yine adam kaçırdı.. İki kişi daha hukuksuz Türkiye'ye getirildi... /12 Temmuz 2018 16:29

MİT Yurt Dışında yine adam kaçırdı.. İki kişi daha hukuksuz Türkiye'ye getirildi...

MİT’in, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 2 kişiyi Türkiye’ye getirdiği açıklandı.

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MİT bu sefer  Azerbaycan ve Ukrayna’da hukuksuz adam kaçırma eylemine katıldı... İsa Özdemir Azerbaycan’da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna’dan bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a getirildiği açıklandı. Atatürk Havalimanı’na inen uçakla getirilen iki kişi hakkında Türkiye'de  arama kaydı bulunduğu iddia edildi.
BAKÜ'DEKİ MAHKEME ÖZDEMİR'İ İADE TALEBİNİ BUGÜN REDDETMİŞTİ

Bakü'de bir ağır ceza mahkemesi, sabah saatlerinde İsa Özdemir'in iade talebi için Türkiye'ye olumsuz cevap vermişti. Hakim Fikret Gambarov başkanlığındaki mahkeme, Ankara'nın iade talebine olumlu cevap vermezken daha önce gözaltına alınan İsa Özdemir de serbest bırakılmıştı. 1993 yılından bu yana Azebarbaycan'da yaşayan Özdemir, daha önce Türkiye'nin talebiyle gözaltına alınmıştı.

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