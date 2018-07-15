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MİT Ukrayna'dan bir Türk vatandaşını daha kaçırdı...
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MİT Ukrayna'dan bir Türk vatandaşını daha kaçırdı...
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15 Temmuz 2018 19:03
MİT Ukrayna'dan bir Türk vatandaşını daha kaçırdı...
MİT Yurt Dışında hukuksuz adam kaçırma eylemine daha karıştı...
SHABER3.COM
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı Yusuf İnan isimli bir Türk vatandaşını Ukrayna'da kaçırdı.... 12 Temmuz'da kaçırılan İnan Türkiye'ye getirildi. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan İnan gözaltında tutuluyor...
MİT Yurt Dışında yine adam kaçırdı.. İki kişi daha hukuksuz Türkiye'ye getirildi...
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