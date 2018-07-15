Samanyolu Haber /Gündem / MİT Ukrayna'dan bir Türk vatandaşını daha kaçırdı... /15 Temmuz 2018 19:03

MİT Ukrayna'dan bir Türk vatandaşını daha kaçırdı...

MİT Yurt Dışında hukuksuz adam kaçırma eylemine daha karıştı...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı  Yusuf İnan isimli bir Türk vatandaşını Ukrayna'da kaçırdı....  12 Temmuz'da kaçırılan İnan Türkiye'ye getirildi.  İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan İnan gözaltında tutuluyor... 
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