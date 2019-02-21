MİT Tırları'nda aynı haberi yapan Cumhuriyetçiler vatan haini oldu Aydınlıkçılar beraat etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydınlık Gazetesi'nde çıkan haberle ilgili iki sanık hakkında ''devletin gu¨venligˆine ve siyasal yararlarına ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri ac¸ıklama'' suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verdi. Kapalı görülen duruşmaya, sanık Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile sanıkların avukatı ve Cumhurbaşkanlığı avukatı Özlem Bingöl katıldı.







Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce kapalılık kararını kaldırarak hükmünü okudu.





Dava düşürüldü





Mahkemenin kararında, sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında "devletin gu¨venligˆine ve siyasal yararlarına ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri ac¸ıklama'' suçundan kamu davasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bu nedenle sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiği bildirildi.





Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının hüküm kesinleşinceye kadar devamının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, sanıklar hakkında "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasının hükme bağlandığı kaydedildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin haberin Aydınlık gazetesinde yayımlanmasıyla ilgili Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ''devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.





Can Dündar verilen 5 yıl ceza az bulunmuştu





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuştu. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.



