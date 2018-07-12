MİT TIR'ları soruşturmasında yeni gözaltı kararı

MİT TIR'ları ile ilgili soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi istendi.