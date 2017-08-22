Samanyolu Haber /Gündem / MİT Tırları haberinde Aydınlık Gazetesi'ne farklı muamele /22 Ağustos 2017 09:49

MİT Tırları haberinde Aydınlık Gazetesi'ne farklı muamele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana ve Hatay’da 19 Ocak 2014 yılında durdurulan ve MİT’e ait TIR’ların içindeki silah görüntüleriyle ilgili Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında iddianame hazırlandı.

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3 sayfadan oluşan iddianamede Yücel ve Bozkurt’un “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi. Başsavcı İrfan Fidan iddianameye “Şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle hiçbir ilgilerinin olmadığı anlaşıldığından TCK’nın 314/2’inci maddesi yönünden suçlama yapılmamıştır” notunu düştü.

DÜNDAR, GÜL VE BERBEROĞLU TUTUKLANMIŞTI

MİT TIR’larını haberleştirdiği için Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 25 yıl hapis cezası aldı ve tutuklandı.
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