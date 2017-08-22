MİT Tırları haberinde Aydınlık Gazetesi'ne farklı muamele









3 sayfadan oluşan iddianamede Yücel ve Bozkurt’un “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi. Başsavcı İrfan Fidan iddianameye “Şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle hiçbir ilgilerinin olmadığı anlaşıldığından TCK’nın 314/2’inci maddesi yönünden suçlama yapılmamıştır” notunu düştü.





DÜNDAR, GÜL VE BERBEROĞLU TUTUKLANMIŞTI





MİT TIR’larını haberleştirdiği için Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 25 yıl hapis cezası aldı ve tutuklandı.