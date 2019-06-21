MİT'in Öcalan ile görüştürdüğü Ali Kemal Özcan kimdir?

T24'ün sorularını yanıtlayan Ali Kemal Özcan, istihbaratçılık iddialarına da cevap verdi.
Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile 'devletin uygun görmesi' sonucunda görüşmüş, Öcalan'ın HDP'nin 23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalması yönünde çağrı yaptığını öne sürdüğü bir mektubu basına dağıtmıştı.
"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ İLİŞKİ KURABİLİRLER, BENİMLE DE KURMUŞLARDIR"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisine dair sorulan soruya cevap veren Özcan, "İstihbarat teriminin sözlük anlamını bile sınırlı bilirim. Hiçbir istihbarat örgütüyle görüşmedim, ama istihbarat örgütleri ilişki kurabilirler. Benimle de kurmuşlardır. Ama ben onların istihbaratçı olup olmadıklarını, benimle ne zaman görüştüklerini ve kim olduklarını bilemem." dedi.
Cevabını Öcalan'dan alıntı yaparak tamamlayan Özcan şöyle konuştu: "Diğer yandan istihbaratçılar yasa dışı mı? Bu ülkenin vatandaşları, ne yaptıkları önemlidir. İstihbarat ile çalıştığıma yönelik iddiayı Öcalan’ın ifadesi ile cevaplayayım; 'En az peygamberler kadar yaptığı işin kutsallığına inanan bilim insanlarına ihtiyaç vardır'."
GÖRÜŞME TALEBİ NASIL KABUL EDİLDİ?
Ali Kemal Özcan, "İmralı'ya nasıl gidebildiniz?" sorusunu, "İlk talebimi Aralık 2004’te o dönemdeki avukatlara iletmiştim. Ama avukatlar söz vermişti; doğru çıkmadı. Kitaplarımı göndermiştim, ama gitmemiş, yeni ulaşmış kitaplarım. Zaten görüşme başvurum vardı. Öcalan görüşmek istemiş." şeklinde cevaplandırdı.
"Öcalan ile görüşme imkânını kim verdi?" sorusuna ise "Devlet." diyen Özcan, "Bu soruyu bana savcılar veya istihbarat birimleri sorsun." sözleriyle konuyu kapatmayı tercih etti.
"DAĞDA BİR ÇOCUĞUM OLDUĞU BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL"
Oğlunun dağda iddiası ile ilgili olarak Ali Kemal Özcan, "Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) ABD Temsilcisi Gran Özcan oğlum. Dağda bir çocuğum olduğu bilgisi doğru değil. Üç oğlum var; biri İngiltere’de işinde gücünde, diğeri de küçük." dedi.
Daha önce ortaya atılan iddia Ali Kemal Özcan'ın kendisinin yakın çevresine, oğlunun dağda olduğunu söylediği şeklindeydi.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖR DANIŞMANI
Abdullah Öcalan’ın HDP’ye 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde tarafsız kalma çağrısı yaptığı ileri sürülen bir mektubu bugün basın mensuplarıyla paylaşan Ali Kemal Özcan’ın kimliği ve ilişkileri merak konusu oldu.
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve rektör danışmanı olan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ıın Öcalan'ı nasıl ve hangi kimlikle ziyaret ettiği bilinmiyor.
Zira Öcalan’ı sadece akrabası ve avukatları ziyaret edebiliyor. Bunun dışında adayı bir de MİT elemanlarının ziyaret ettiği biliniyor.
Özcan'ın MİT ile ilişkisi olduğunu her yerde rahatlıkla anlattığı ve “Onlar beni değil, ben onları kullanıyorum.” dediği iddia ediliyor.
“Kürt sorununu ben çözeceğim." dediği de iddialar arasında. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) çok yakın bir isim olan Özcan, Tunceli Üniversitesi'ne de bu ilişkileri sayesinde atanmıştı.
Aynı üniversitede görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden atılan Candan Badem, Twitter'dan paylaştığı mesajda Özcan’ın Gezi Direnişi hakkında “İngiliz emperyalizminin darbe girişimi.” dediğini hatırlattı.
Özcan'ın 16 Nisan referandumunda da “evet oyu” verilmesini savunduğu biliniyor.
ÇÖZÜM SÜRECİNDE "ÖCALAN'A MEKTUP" KİTABINI SUNMUŞTU
Özcan, 30 Mayıs 2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çözüm sürecinin değerlendirilmesi oturumuna katılmış ve, “Bu süreç, Habur ve Oslo duvarlarına çarpmıştı. Üçüncü bir duvara çarpmaması için ısrarla, ama ısrarla bu sürecin İmralı’dan başlaması gerektiğini, çözüm sürecinin PKK’yi bir yana bırakmadan, göz ardı etmeden -ama PKK’yle değil- İmralı’yla başlaması gerektiğini söylemeye çalıştım.” demişti.
Bu oturumda "Öcalan’a Mektup" kitabından söz eden Özcan, o dönemde de Öcalan’a ulaşmaya çalıştığını, ancak avukatlarının notlarını Öcalan’a ulaştırmadıklarını anlatmıştı.
ÖZCAN'IN CV’SİNDE İSE ŞUNLAR YER ALIYOR:
“1959 yılında Dersim'in (Tunceli) Kardere köyünde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da (1976), lisans eğitimini (MÜ iletişim fakültesi, 1982) İstanbul'da bitirdi. 13 yıllık bir çalışma/siyaset arasından sonra üniversiteye döndü. Siyaset felsefesinde master çalısmasını 1997'de (University of Kent, İngiltere) bitirdikten sonra, aynı üniversiteden sosyoloji doktorasını 2003'te aldı.
Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin güncelleştirilen versiyonu olan kitabı (Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK) 2006’da yayımlandı, Türkçe çevirisi yayın aşamasındadır.
Uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Tunceli Üniversitesinde sosyoloji bölüm başkanı ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Milliyetçilik, ulus-devlet, sivil toplum ve Dersim aleviliği üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.”
Ali Kemal Özcan’ın “Ortakvatan'ın Sentezmillet’i İçin Öcalan'a Mektup”, “Türkiye’nin Kürtleri”, “Araf'taki Çözüm Süreci Dördüncü Türk-Kürt İttifakı” isimli üç kitabı bulunuyor.